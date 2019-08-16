2019-08-16T08:14:55+03:00
Общество

Волгоградец "оштрафовал" авиакомпанию на 20 тысяч за смену аэропорта

Вместо Внуково его самолет вылетел из Шереметьево
Екатерина МАЛИНИНА
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За нарушение прав потребителя "Аэрофлот" заплатит 20 тысяч рублей. Фото: Валерий ЕвенковЗа нарушение прав потребителя "Аэрофлот" заплатит 20 тысяч рублей. Фото: Валерий Евенков
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Любой билет это своеобразный договор между пассажиром и перевозчиком. И изменять его можно только по согласованию. К сожалению, не всегда компании обсуждают с клиентом неожиданно возникшие обстоятельства. Большинство просто принимает это как данность, но кто-то решает судиться. И даже не из-за денег, а из-за принципа. Волгоградец сумел штрафовать авиаперевозчика на 20 тысяч рублей.

Мужчина купил билет маршрутом Москва (Внуково) – Симферополь – Москва (Внуково). Но незадолго до вылета "Аэрофлот" предупредил клиента – вылетать и приземляться воздушное судно будете в Шереметьево. Волгоградец изменениями оказался очень не доволен. Билет сдавать не стал, но после возвращения написал претензию в Роспотребнадзор по Волгоградской области. Ведь без согласия клиента перевозчик не имел права что-либо менять.

Суд встал на сторону пассажира. В итоге авиакомпания заплатит 20 тысяч рублей за нарушение "Общих правил воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требований к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей"

ИСТОЧНИК KP.RU

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