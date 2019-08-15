Еще двух астраханских чиновников из сферы ЖКХ отправили на скамью подсудимых

СЕГОДНЯ 18:29 2019-08-15T18:29:46+03:00

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Еще два чиновника, из-за которых многие дома и в принципе сфера ЖКХ в Астрахани, дошла «до ручки», отправили на скамью подсудимых. Как рассказали «КП-Волгоград» в СУ СК по региону, следователи уже собрали все факты, доказывающие их вину, прокуратура утвердила обвинительное заключение, и уголовные дела передали в суд.

Судить будут бывшего начальника отдела по работе с населением администрации Советского района Астрахани (который позднее «дорос» до заместителя главы райадминистрации) и бывшего главного специалиста Госстройнадзора.

Первого обвиняют в превышении должностных полномочий. Это он не включил в программу на расселение дом по улице Ахшарумова до 1917 года постройки, который находится в аварийном состоянии. Это из-за него люди не получили новое жилье.

Второй «закрыл глаза» на недочеты в новостройке. Это он в сентябре 2015-го, даже не видя объекты в глаза, выдал заключение о том, что дома в микрорайоне «Западный-2» в Астрахани соответствуют проектной документации. А это, как уточняют в следственном управлении, «не позволило обеспечить нормативную эксплуатацию здания». Его будут судить по статье «Халатность».

ИСТОЧНИК KP.RU