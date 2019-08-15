2019-08-15T18:15:22+03:00
Общество

Волгоградцы, чьи дома и участки попадут под новую дорогу, получат компенсации

Размер выплат определит лицензированная организация
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото Яндекс.Карты.Фото Яндекс.Карты.
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Новую дорогу к ТЦ «Акварель» в Советском районе Волгограда только анонсировали, а вокруг нее уже разгорелись жаркие дебаты. Мол, ради полторакилометровой магистрали под нож пустят тысячи деревьев, и даже частные дома. На самом деле это правда. Как следует из документации, представленной на сайте Госзакупок, чтобы продлить дорогу по улице Электролесовской в Кировский район, придется спилить 3683 дерева. Попадают под снос и ряд частных земельных участков со строениями. Но все они получат компенсации. Так уверяют в администрации Волгограда.

- Еще несколько лет назад эти земли были зарезервированы для муниципальных нужд, а это значит, что волгоградцы были застрахованы от приобретения земельных участков, предназначенных в будущем под строительство новой дороги. Те, кто ранее выкупил жилые и нежилые строения на данном участке, получат компенсационные выплаты, - заверяют в мэрии. - Размер положенной всем правообладателям компенсации будет определен на основании результатов независимой оценки, которую проведет лицензированная организация.

На данный момент как раз выявляют правообладателей участков, подпадающих в зону строительства.

Что касается спиленных деревьев, то вместо них в Волгограде (и в Советском районе также) высадят 4 тысячи новых саженцев.

- При этом высота саженцев деревьев составит не менее 1,8 метра, -обещают чиновники. - На озеленение в бюджете уже предусмотрены 39 миллионов рублей.

А напоминают, что сейчас эта территория заброшена, а дикорастущие заросли не представляют ценности и находятся в плачевном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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