В Михайловке построят новый ледовый дворец

СЕГОДНЯ 17:36 2019-08-15T17:36:43+03:00

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За последний год парк Победы в Михайловске Волгоградской области изменился почти до неузнаваемости. После долгих лет упадничества, здесь уже появились велосипедные и пешеходные дорожки, а центральную аллею вымостили брусчаткой, появились новые фонари, скамейки, урны, даже детские площадки. Все благодаря тому, что этот парк попал в программу формирования комфортной городской среди. Единственное, чего не хватает этому парку - спортивной зоны.

- Мы обговорили этот вопрос с жителями, и пришли к единому мнению о строительстве здесь ледового дворца, - порадовал волгоградцев глава региона, который сегодня, 15 августа, приехал в Михайловку специально, чтобы осмотреть ход работ в парке.

Он пообещал скорректировать план развития данной территории и внести в него создание спортивной зоны. Проект Ледового дворца должны подготовить до конца года, чтобы в 2020-м уже приступить к его постройке.

рядом с ним обещают обустроить спортивные площадки. При этом задача стоит так спланировать зонирование территории, чтобы комфортно было и старикам, которые придут сюда отдыхать, и молодежи.

ИСТОЧНИК KP.RU