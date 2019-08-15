2019-08-15T17:21:52+03:00
Общество

Жара вернулась: в пяти районах Волгоградской области ввели особый противопожарный режим

Но через три дня в регионе опять прогремит гроза
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В жару волгоградцев просят не разводить костры и не жечь мусор.В жару волгоградцев просят не разводить костры и не жечь мусор.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА
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Август все-таки решил восполнить волгоградцам недополученную в июле порцию жары и к 15 августа столбик термометра уже зашкалил за тридцатиградусную отметку. А местами температура воздуха повысилась до +35 градусов. И такая погода сохранится в регионе до 18-го августа. В связи с чем в большинстве южных районов Волгоградской области и в г.Волгограде ожидается чрезвычайная пожароопасность - 5 класс (ОЯ). А значит, существует высокая вероятность возникновения ландшафтных и лесных пожаров.

- Неблагоприятную в плане пожарной безопасности обстановку осложняет порывистый ветер, свойственный климатическим особенностям нашей области. Поэтому жителям и гостям нашей области следует воздержаться от посещения лесов, - рекомендуют в ГУ МЧС по региону. - Если вы всё же оказались в лесу, помните – причиной пожара может стать элементарное пренебрежение правилами пожарной безопасности.

И напоминают, что сейчас в 39 населённых пунктах на территориях 5 муниципальных районов (Городищенского, Даниловского, Иловлинского, Камышинского, Серафимовичского) Волгоградской области, а также в Михайловке действует особый противопожарный режим. А значит, нельзя жечь костры, мусор и листву, а штрафы для нарушителей увеличены в два раза.

Но, если верить волгоградским синоптикам, к вечеру 18 августа в регион вернутся дожди, и опять с грозами. Вот только на температуру это не сильно повлияет: даже в дождь на улице будет +30…+33 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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