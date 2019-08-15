2019-08-15T16:59:56+03:00
Спорт

В Волгограде появятся еще две современные спортплощадки

Обе - на территории училища олимпийского резерва
Наталья ГЛАЗУНОВА
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У воспитанников училища олимпийского резерва в новом учебном году появятся две современные новые спортивные площадки. На одной (площадью 800 квадратных метров) будет игровая арена и тренажеры, а на второй (площадью 1,2 тысячи квадратных метров) поле для соревнований по мини-футболу, баскетболу, волейболу, гандболу и теннису. Вторая будет с трибунами на 50 мест.

- Обе имеют травмобезопасное полиуретановое покрытие с повышенной износостойкостью, - добавляют в администрации региона. - К открытию площадок также будет благоустроена вся прилегающая к ним территория.

Эти спортплощадки возводятся по региональному проекту «Спорт — норма жизни» в рамках нацпроекта «Демография». В рамках этой же программы до конца года в Волгоградской области построят пять спортивных арен, две из которых, в Палласовском и Нехаевском районах, уже введены в эксплуатацию.

Для справки: сейчас в училище олимпийского резерва тренируются более 400 воспитанников в возрасте 14-19 лет, которые занимаются 22 видами спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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