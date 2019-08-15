2019-08-15T16:38:25+03:00
Общество

Волгоградцев приглашают на «Цветочный джем»

Конкурс-фестиваль цветов состоится на День города
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации Волгограда.Фото администрации Волгограда.
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День города в этом году обещает порадовать волгоградцев яркими мероприятиями. Самым красочным из которых, однозначно станет конкурс-фестиваль «Цветочный джем». Пройдет он 31 августа на Центральной набережной Волгограда. По традиции специалисты в области флористики и ландшафтного дизайна порадуют гостей праздника сочными и необычными композициями.

- На фестивале участники покажут свои самые лучшие оранжерейно-цветущие и декоративно-лиственные живые цветы, композиции из цветов, - добавляют в мэрии Волгограда.

Если вы также хотите принять участие, - пожалуйста: для этого достаточно предварительно подать заявку в районную администрацию.

Из участников выберут трех победителей. Определять их будут по количеству набранных баллов. Итоги подведут 16 сентября.

Напомним, в этом году Волгоград впервые отпразднует День города чуть раньше обычного - 31 августа и 1 сентября. Для волгоградцев подготовили фестивали, выставки, спортивные мероприятия, конкурсы…

С детальной программой празднования можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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