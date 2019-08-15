2019-08-15T15:54:38+03:00
Происшествия

В Астрахани сотрудник стройнадзора, по чьей вине замерзали жители новостройки, идет под суд за халатность

В области продолжают расследовать «коммунальный спрут»
Екатерина МАЛИНИНА
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Оба высокопоставленных астраханца идут под суд.Оба высокопоставленных астраханца идут под суд.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Очень быстро дошли до суда первые дела коммунальные дела после громких разоблачений в июне этого года. В среду передали дело в суд бывшего начальника отдела по работе с населением администрации Кировского района Астрахани. А в этот четверг свою подпись поставил прокурора под делами замглавы администрации Советского района и бывшего главного специалиста стройнадзора по региону.

Первый курировал программу переселения из ветхого и аварийного жилья в своем районе. Сначала на должности начальника отдела по работе с населением, затем в роли зама. При имеющихся возможностях он отказал жильцам дома по улице Ахшарумова во включении в список домов на переселении. Хотя дом давно на ладан дышал. Так что теперь чиновник ответит перед судом за превышение должностных полномочий.

Представитель стройнадзора предстанет перед фемидой за халатность. Мужчина контролировал строительство дома в микрорайоне «Западный». Но он не проверил документы, не посмотрел саму новостройку, но подписал все необходимые документы для ввода ее в эксплуатацию. в итоге люди въехали в дома, но в них зимой оказалось очень холодно. Грубая ошибка крылась в проектной документации, которую стройнадзор должен был увидеть обязательно. Но человек поленился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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