Археологи откопали под Астраханью сарматскую девочку в золоте и в бусах

СЕГОДНЯ 13:36 2019-08-15T13:38:11+03:00

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В Астраханской области недалеко от села Никольского продолжаются раскопки кургана «Богомольские пески». На свет подняли останки древних сарматов воинов, мирных жителей, детей. Очередной находкой стала могила трехлетней девочки. Видимо, ее родители были из местной знати и смогли положить с собой в загробный мир и украшения и амулеты.

В изголовье находился керамический сосуд для масла. На шее были бусы из коралла и египетского фаянса. Рукава расшиты бусинами из сердолика, аметиста, гешира. Амулетами служили крупные бусины, золотые подвески, серебряные колокольчики. Среди реликвий шкатулки, двусторонние стеклянные геммы инталий и с изображений греческих богов. Возле черепа нашли золотые серьги. Вся земля в яме была в бусах.

Погребение датируется 2-4 веком нашей эры. От чего умерла кроха по останкам сказать невозможно. Но проводили ее в последний пут ьдостойно.

Кстати, все находки, найденные на "Богомольских песках" можно увидеть на специальной выставке в Астраханском краеведческом музее.

astrakhan_archaeology Захоронение богатой девочки в Богомольских песках

ИСТОЧНИК KP.RU