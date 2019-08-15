Авария из пяти машин собрала огромную пробку на юге Волгограда

СЕГОДНЯ 13:05 2019-08-15T13:14:57+03:00

В массовом ДТП на Второй Продольной пострадали три человека [видео]

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К полудню 15 августа Вторая продольная магистраль в Волгограде застыла в огромной пятибалльной пробке. Транспорт практически не движется, дорога перекрыта. А все из-за крупной аварии, которая произошла неподалеку от аграрного университета. Там столкнулись сразу мять машин. Не обошлось без пострадавших.

Движение на Второй продольной магистрали парализовано. На месте ДТП работают оперативные службы.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, виновным во всем оказался водитель ВАЗа двенадцатой модели. Он ехал в центр со сторону Советского района, и при повороте на улицу Огородная Ворошиловского района не выдержал боковой интервал и зацепил «Хендай Солярис». А дальше - «двенадцатая» бьет «Хендай Портер», который от удара вылетает на встречную полосу движения и сталкивается с «ВАЗ-2114», а от него - под большегруз «Вольво». В итоге пять машин изрядно помяты и разбросаны по магистрали. Только по счастливой случайности обошлось без жертв.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/726147" frameborder="0"></iframe> Момент аварии с пятью машинами в Волгограде попал на видео.Видео ГУ МВД по Волгоградской области

- Пострадали три человека, которые находились в отечественной легковушке «четырнадцатой модели»: 22-летний водитель, его 18-летняя сестра и их мать. Всех троих с травмами головы госпитализировали, - уточняют в ведомстве. - На месте работают оперативные службы, выясняются обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU