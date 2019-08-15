Волгоградец сядет за зверское изнасилование, совершенное 14 лет назад

СЕГОДНЯ 13:03 2019-08-15T13:03:01+03:00

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В 2005 году весь Камышин говорил о маньяке, который орудует в окрестностях города. Правда, жертва была только одна, все остальное - слухи. 18-летняя девчонка-студентка шла рано утром на электричку. Но по дороге ее кто-то схватил сзади и поволок в гаражи, располагавшиеся неподалеку от остановки. Камышанка оказалась не робкого десятка. Она стала кричать, звать на помощь, несколько раз ударила напавшего гвоздем, который на всякий случай хранила в сумке. Но это не помогло, мужчина был в несколько раз сильнее. Он оглушил жертву и жестоко изнасиловал. Очнулась девушка уже одна.

Она сразу же обратилась в полицию. Следователям удалось взять образцы биоматериалов. Но несмотря на огромную работу, которую провели сотрудники прокуратуры и полиции, преступник остался неизвестным. Идентифицировать найденные образцы с конкретным человеком не удалось. Расследование приостановили. Хотя периодически следователи поднимали материалы, пытались соотнести имеющиеся доказательства с базой данных. Удалось это сделать в 2019 году сотрудникам появившегося в системе СКР подразделения по расследованию преступлений «прошлых лет» совместно с сотрудниками уголовного розыска.

- Насильником оказался 39-летний житель Волгограда. Именно он в 2005 году напал на студентку. То же самое преступление он совершил и в 2006 году. Но тогда его нашли и посадили. В 2012 году он вышел из-за колючей проволоки и переехал в Волгоград, где спокойно жил и работал, - сообщили "КП-Волгоград" в СУ СК по Волгоградской области.

Свою вину мужчина признает. Сейчас с ним работают следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU