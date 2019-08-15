Плюс восемь остановок: в Волгограде автобус №8С изменит маршрут

СЕГОДНЯ 12:40 2019-08-15T12:41:35+03:00

Теперь автобус будет заезжать на улицу Хиросимы

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С сегодняшнего дня, 15 августа, автобус №8С меняет свой маршрут следования. На пути его добавится восемь остановок. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в мэрии.

Как и прежде, автобус будет идти от ТЦ «КомсоМолл» до поселка Авиагородок, расположенного в Кировском районе Волгограда. Но теперь, следуя с юга города, он поедет по улице Маршала Рокоссовского, затем свернет на улицу Качинцев и проследует до бульвара 30-летия Победы, а далее - по привычному пассажирам маршруту.

На его маршруте добавятся следующие остановки: «Белый аист», «Двинская», «Ткачева», «Красные казармы», «Хиросимы», «Школа №41», «Зигзаг» и «Второй километр».

- Это сделано для того, чтобы, во-первых, улучшить транспортную доступность крупного жилого массива в Дзержинском районе, во-вторых, разгрузить узкий участок улицы Качинцев от проспекта Жукова до улицы Новосокольнической, - поясняют нововведения в администрации Волгограда.

Таким образом, жители Кировского районе смогут без пересадок добираться до транспортно-пересадочного узла на улице Хиросимы и до бизнес-центра, расположенного рядом.

Напомним, ранее для удобства волгоградцев скорректировали маршрут следования автобуса №43 «Алюминиевый завод» - «Площадь Возрождения», который теперь проходит мимо двух медучреждений (ГУЗ «Поликлиника №2» и «Клинической больницей №5»). А для дачников возобновили работу автобуса №1 «Речпорт (кольцевой)», расписание которого согласовано с расписанием речных трамвайчиков, следующих по маршрутам «Волгоград-Щучий проран-Культбаза» и «Волгоград-Островная».

ИСТОЧНИК KP.RU