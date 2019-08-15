2019-08-15T12:14:29+03:00
Происшествия

Через девять лет в Ростове поймали аферистку, обокравшую трех волгоградцев

Женщина заняла у знакомых сто тысяч рублей и сбежала
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Девять лет прошло с тех пор, как 33-летнюю жительницу Камышина Волгоградской области объявили в федеральный розыск. И только сейчас ее поймали в Ростове.

Эта аферистка, воспользовавшись доверием своих знакомых, заняла у них немалую сумму, и сбежала. В числе пострадавших оказались трое волгоградцев. В общей сложности она украла у них сто тысяч рублей. Тогда на нее завели уголовное дело и оперативники даже задержали ее. Но, как признаются теперь правоохранители, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий мошенница сбежала. Известно было только то, что она покинула пределы региона. Поэтому ее объявили в федеральный розыск. Пару дней назад нашли.

- 13 августа сотрудники угрозыскам волгоградского Главка вместе с ростовскими коллегами задержали камышанку в Ростове-на-Дону, где она проживала на съемной квартире, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону. - Сейчас она находится в СИЗО. Следователи ходатайствуют об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование ранее возбужденного уголовного дела возобновили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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