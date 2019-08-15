В Волгоградской области три трассы из-за жары закрыли для фур

СЕГОДНЯ 11:41 2019-08-15T11:41:35+03:00

Тяжеловесным машинам разрешат ездить только по ночам, когда температура воздуха снижается. Фото: Тимур ХАНОВ

Еще пять автодорог закрыли для большегрузов в Воронежской и Ростовской областях

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Столбик термометра в Волгоградской области опять зашкаливает за тридцатиградусную отметку. К 15 августа температура воздуха днем достигла 32-х градусов, и в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград приняли решение ограничить из-за жары движение фур по трассам. Это делается для того, чтобы сохранить дорожное покрытие, которое под палящим солнцем буквально плавится под колесами тяжеловесов.

- С 10 утра до 10 вечера будут закрыты для большегрузного автотранспорта трассы в трех регионах: в Воронежской, Ростовской и Волгоградской областях, - сообщают «КП-Волгоград» в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

В частности в Волгоградской области ограничения вводятся на следующих автодорогах:

- Р-22 «Каспий» а/д М-4 «Дон» - Тамбов – Волгоград – Астрахань, Подъезд к городу Элиста;

- Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград;

- А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – граница с Украиной.

Кроме того, закрыли днем для фур трассу Р-22 «Каспий» а/д М-4 «Дон» – Тамбов – Волгоград – Астрахань в Воронежской области.

А в Ростовской области большегрузы не пустят по трассам:

А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – граница с Украиной;

- А-280 Ростов-на-Дону – Таганрог – граница с Украиной;

- А-270 автомобильная дорога М-4 «Дон» – Новошахтинск – граница с Украиной;

- А-135 Подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к г. Ростову-на-Дону (Северный, Южный и Западный подъезды).

- Вдоль трасс расположено 128 точек сервиса с автостоянками, рассчитанными в общей сложности на 6382 автомобилей, где водители, которые уже находятся в пути, смогут переждать жару, - отмечают в дорожной организации.

ИСТОЧНИК KP.RU