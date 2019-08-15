В Волгоградской области три трассы из-за жары закрыли для фур
Столбик термометра в Волгоградской области опять зашкаливает за тридцатиградусную отметку. К 15 августа температура воздуха днем достигла 32-х градусов, и в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград приняли решение ограничить из-за жары движение фур по трассам. Это делается для того, чтобы сохранить дорожное покрытие, которое под палящим солнцем буквально плавится под колесами тяжеловесов.
- С 10 утра до 10 вечера будут закрыты для большегрузного автотранспорта трассы в трех регионах: в Воронежской, Ростовской и Волгоградской областях, - сообщают «КП-Волгоград» в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.
В частности в Волгоградской области ограничения вводятся на следующих автодорогах:
- Р-22 «Каспий» а/д М-4 «Дон» - Тамбов – Волгоград – Астрахань, Подъезд к городу Элиста;
- Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград;
- А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – граница с Украиной.
Кроме того, закрыли днем для фур трассу Р-22 «Каспий» а/д М-4 «Дон» – Тамбов – Волгоград – Астрахань в Воронежской области.
А в Ростовской области большегрузы не пустят по трассам:
А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – граница с Украиной;
- А-280 Ростов-на-Дону – Таганрог – граница с Украиной;
- А-270 автомобильная дорога М-4 «Дон» – Новошахтинск – граница с Украиной;
- А-135 Подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к г. Ростову-на-Дону (Северный, Южный и Западный подъезды).
- Вдоль трасс расположено 128 точек сервиса с автостоянками, рассчитанными в общей сложности на 6382 автомобилей, где водители, которые уже находятся в пути, смогут переждать жару, - отмечают в дорожной организации.
ИСТОЧНИК KP.RU