В Астрахани почтальон забирала пособия ребенка-инвалида

СЕГОДНЯ 10:46 2019-08-15T10:46:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Это преступление можно отнести к разряду особо циничных, потому что преступник отбирал деньги у ребенка, который имеет намного меньше возможностей, чем обычный человек.

В полицию обратилась 47-летняя женщина. Она рассказала удивительную историю. Ее несовершеннолетний сын – инвалид. Каждый месяц ему положены пособие и компенсация за коммуналку. Деньги хоть и мизерные, но хоть как-то пополняют семейный бюджет. С 2010 года на дом их приносила почтальон. Но в 2015 году выплаты вдруг прекратились. Сотрудница почты объяснила это просто: в бюджете нет денег на таких как вы. И мать терпеливо ждала, когда государство вновь о них вспомнит. Какое же удивление у нее было, когда сменивший старого почтальон принес ей пособие. Она поинтересовалась – а за старые месяцы будет ли и с удивлением узнала, что все это время деньги платили, а работница просто забирала их себе. Таким образом за два года семья лишилась 53 тысяч рублей.

В отношении обманщицы возбудили уголовное дело. Сейчас следователи передали его в прокуратуру на подпись. Ей грозит срок за мошенничество.

ИСТОЧНИК KP.RU