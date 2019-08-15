2019-08-15T10:36:05+03:00
Происшествия

В Астрахани заведующая детского сада получила 400 тысяч лишней зарплаты

Она фиктивно устроила на работу свою знакомую
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
За пять лет набежало 411 тысяч рублей.За пять лет набежало 411 тысяч рублей.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

В детских садах одних из самых низких зарплат среди работников образования. Правда, и в этой есть своя иерархия и самыми необделенными оказываются заведующими. Но всегда хочется большего. Поэтому заведующая одного из садов Астрахани решила сделать себе прибавку. Она попросила знакомую принести кадровикам документы, и они оформили ее уборщицей. Каждый месяц бухгалтерия начисляла ей зарплату. Ну а получала ее все та же заведующая. А нанятая ею сотрудница в сад не приходила совсем.

С 2014 года по 2019 год дама получила в общей сложности 411 тысяч рублей. Хотя суммы и получались каждый месяц вроде бы небольшие, но в кошельке они долго не залеживались.

- В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье "мошенничество в крупном размере", ей грозит уголовное наказание, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгоградской области три трассы из-за жары закрыли для фур
В Астрахани почтальон забирала пособия ребенка-инвалида
Волгоградца приговорили к колонии строгого режима за пьянство за рулем
На волгоградских дорогах каждому третьему водителю нужен врач
В Волгограде роспотребнадзор проверил воду, которую мы пьем
В Волжском сбили 15-летнюю велосипедистку
В Волгограде в домашнем бассейне утонул двухлетний ребенок
В Астрахани сын заплатил долг непутевого отца
Волгоградцам вернули 12 миллионов рублей за некачественные товары и услуги
Камиль Ларин показал детское фото с отцом из Волгограда
«Ротор» выиграл у «Нефтехимика» и возглавил ФНЛ
Детской поликлинике Волгограда купили новый рентген-аппарат
Ядовитые пауки каракурты покусали уже 12 волгоградцев
В Волгограде загорелся ресторан "Франт Эль"
В Волгоградской области каждый третий житель - пенсионер
Волгоградцу, дважды севшему за руль пьяным, дали 250 часов обязательных работ
В Астрахани судят чиновника, который не помог жильцам аварийного дома
Волгоградцев просят помочь мальчику, которому оторвало ручку в ДТП на Волжской ГЭС
В Волгограде скончался бывший депутат облдумы
На Волжской ГЭС увеличат сбросы воды
Волгоградку, задушившую сына-младенца, отправят в психиатрическую больницу
В Волгограде спортивную площадку с Ткачева перенесут к школе №84
Лекарство только через суд: онкобольной несколько месяцев добивался бесплатного препарата в аптеках