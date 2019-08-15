В Астрахани заведующая детского сада получила 400 тысяч лишней зарплаты

СЕГОДНЯ 10:36 2019-08-15T10:36:05+03:00

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В детских садах одних из самых низких зарплат среди работников образования. Правда, и в этой есть своя иерархия и самыми необделенными оказываются заведующими. Но всегда хочется большего. Поэтому заведующая одного из садов Астрахани решила сделать себе прибавку. Она попросила знакомую принести кадровикам документы, и они оформили ее уборщицей. Каждый месяц бухгалтерия начисляла ей зарплату. Ну а получала ее все та же заведующая. А нанятая ею сотрудница в сад не приходила совсем.

С 2014 года по 2019 год дама получила в общей сложности 411 тысяч рублей. Хотя суммы и получались каждый месяц вроде бы небольшие, но в кошельке они долго не залеживались.

- В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье "мошенничество в крупном размере", ей грозит уголовное наказание, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU