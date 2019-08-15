Волгоградца приговорили к колонии строгого режима за пьянство за рулем

СЕГОДНЯ 10:23 2019-08-15T10:23:51+03:00

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Пьяный за рулем – это потенциальный преступник. И это на 100 процентов верное утверждение. Потому что под алкогольными парами снижается реакция, меняется действительность и человек может отправить на тот своей не только себя, но и других людей. Поэтому меры по отношению к пьяным водителям только ужесточаются. Всю силу закона почувствовал на себе житель Калача-на-Дону. В 2018 году его ловили пьяным за рулем. В первый раз дали "административку": он заплатил штраф и лишился прав. Но это мужчину не остановило. Он продолжал колесить на своей «шестерке» по городу. Его остановил второй раз, наказание было уголовным, но условным.

Но в марте этого года упрямый алкоголик снова попался стражам порядка. На этот раз суд был не таким мягким.

- Понимая, что самостоятельно водитель не исправится, ему вынесли приговор: 1 год 4 месяца лишения свободы в колонии строгого режима. Также его лишили прав сроком на 2 года и шесть месяцев, - сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU