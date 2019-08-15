На волгоградских дорогах каждому третьему водителю нужен врач

СЕГОДНЯ 09:59 2019-08-15T10:00:01+03:00

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Это лето бьет рекорды по количеству «тяжелых» аварий в Волгоградской области. Водители засыпают за рулем, не могу адекватно оценить риски при обгоне, садятся за руль пьяными. Волгоградские полицейские еще раз решили напомнить о безопасности за рулем. Но не просто буклетами. Они наглядно показали опасности, которые таит дорога. В Волгоградской области на саратовской трассе ближе к соседям расположилась интерактивная площадка.

В первую очередь водителям предлагали измерить артериальное давление и пульс. Оказалось, что из 30 водителей у 10 было повышено давление. Им рассказали об опасности нарушения режима сна и бодрствования и о рисках, связанных с переутомлением. Медики оказали помощь тем, кому она потребовалась.

Очки имитировали алкогольное опьянение.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Также любой автомобилист мог примерить на себя специальные очки «Drunk Goggles». Они имитируют состояние алкогольного опьянения, даже небольшого. И с ними надо было преодолеть препятствия – без столкновений не обошлось.

Для детей «выставили» на растерзание мотоцикл ГИБДД. Инспектор-байкер рассказал ребятам о своей службе и технических характеристиках «железного коня».

Водителей и пассажиров поили чаем с плюшками, минералкой и даже угощали знаменитыми камышинскими арбузами.

Пассажиров кормили арбузами.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Кто-то из участников акции с пользой провел время и намотал на ус необходимую информацию, а кто-то просто отдохнул в дороге, что тоже большой плюс.

ИСТОЧНИК KP.RU