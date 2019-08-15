В Волгограде роспотребнадзор проверил воду, которую мы пьем

СЕГОДНЯ 09:28 2019-08-15T09:38:33+03:00

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Волгоградский роспотребнадзор подвел итоги проверок воды за полгода в Волгоградской области. Специалисты брали образцы из распределительной сети и делали полный анализ в лаборатории. Смотрели их по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям.

Всего под исследование попали 6842 пробы. Доля проб, не соответствующих по санитарно-химическим, составила 4,5 процента. По России этот процент намного больше – 13 процентов. Анализ по микробиологии показал 1,5 процента образцов вне нормы. А вот «паразитов» в воде не нашли.

Кроме того, проводились проверки воды и по жалобам волгоградцев. Их поступило 125.

- Сотрудники провели 20 административных расследований в отношении юридических лиц, составили 15 протоколов об административных правонарушениях, - сообщили «КП-Волгоград» в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

В суды поступили семь исков о понуждении властей обеспечить людей нормальной питьевой водой. По трем искам приняли положительное решение, еще четыре пока рассматриваются в судах.

ИСТОЧНИК KP.RU