2019-08-15T09:38:33+03:00
Общество

В Волгограде роспотребнадзор проверил воду, которую мы пьем

Некоторые образцы содержали опасные для человека бактерии
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Не вся вода оказалась хорошей.Не вся вода оказалась хорошей.
Изменить размер текста:

Волгоградский роспотребнадзор подвел итоги проверок воды за полгода в Волгоградской области. Специалисты брали образцы из распределительной сети и делали полный анализ в лаборатории. Смотрели их по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям.

Всего под исследование попали 6842 пробы. Доля проб, не соответствующих по санитарно-химическим, составила 4,5 процента. По России этот процент намного больше – 13 процентов. Анализ по микробиологии показал 1,5 процента образцов вне нормы. А вот «паразитов» в воде не нашли.

Кроме того, проводились проверки воды и по жалобам волгоградцев. Их поступило 125.

- Сотрудники провели 20 административных расследований в отношении юридических лиц, составили 15 протоколов об административных правонарушениях, - сообщили «КП-Волгоград» в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

В суды поступили семь исков о понуждении властей обеспечить людей нормальной питьевой водой. По трем искам приняли положительное решение, еще четыре пока рассматриваются в судах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгоградской области три трассы из-за жары закрыли для фур
В Астрахани почтальон забирала пособия ребенка-инвалида
В Астрахани заведующая детского сада получила 400 тысяч лишней зарплаты
Волгоградца приговорили к колонии строгого режима за пьянство за рулем
На волгоградских дорогах каждому третьему водителю нужен врач
В Волжском сбили 15-летнюю велосипедистку
В Волгограде в домашнем бассейне утонул двухлетний ребенок
В Астрахани сын заплатил долг непутевого отца
Волгоградцам вернули 12 миллионов рублей за некачественные товары и услуги
Камиль Ларин показал детское фото с отцом из Волгограда
«Ротор» выиграл у «Нефтехимика» и возглавил ФНЛ
Детской поликлинике Волгограда купили новый рентген-аппарат
Ядовитые пауки каракурты покусали уже 12 волгоградцев
В Волгограде загорелся ресторан "Франт Эль"
В Волгоградской области каждый третий житель - пенсионер
Волгоградцу, дважды севшему за руль пьяным, дали 250 часов обязательных работ
В Астрахани судят чиновника, который не помог жильцам аварийного дома
Волгоградцев просят помочь мальчику, которому оторвало ручку в ДТП на Волжской ГЭС
В Волгограде скончался бывший депутат облдумы
На Волжской ГЭС увеличат сбросы воды
Волгоградку, задушившую сына-младенца, отправят в психиатрическую больницу
В Волгограде спортивную площадку с Ткачева перенесут к школе №84
Лекарство только через суд: онкобольной несколько месяцев добивался бесплатного препарата в аптеках