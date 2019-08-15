В Волжском сбили 15-летнюю велосипедистку

СЕГОДНЯ 08:58 2019-08-15T08:58:08+03:00

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Авария в Волжском произошла около 6 вечера на улице Ленина. 33-летний мужчина на «Шкоде» выезжал из двора дома №232. Мужчина не убедился в безопасности проезда. ОН дал по газам, а в это время дорогу начала переезжать 15-летняя школьница на велосипеде. Ребенок упал с транспорта и ударился головой. Молодой человек вызвал «скорую» и полицию. Подростка медики доставили в больницу, где она проходит сейчас лечение.

А в Урюпинском районе пенсионер на «Гранте» ехал по улице Штеменко районного центра. Когда он стал поворачивать, то не заметил свою ровесницу. Пожилая женщина переходила дорогу по «зебре». Удар был не сильным, но пенсионерке и его было достаточно, чтобы получить травмы. Она находится в больнице. Ну а водителю предстоит ответить за нарушение правил дорожного движения.

Сотрудники ГИБДД еще раз напоминают водителям о соблюдении правил. От ваших действий зависит не только ваша жизнь, но и здоровье окружающих.

ИСТОЧНИК KP.RU