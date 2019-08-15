2019-08-15T10:28:07+03:00
Происшествия

В Волгограде в домашнем бассейне утонул двухлетний ребенок

«Скорая» не смогла откачать девочку
Екатерина МАЛИНИНА
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"Скорая" не смогла откачать ребенка."Скорая" не смогла откачать ребенка.Фото: Евгения ГУСЕВА
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ЧП произошло в Кировском районе накануне 14 августа на территории одного из частных домов по улице Катунской. Двухлетняя девочка вместе с двоюродными сестрами 3 и 8 лет играла в доме. Взрослые занимались делами на кухне. Малышка незаметно для всех вышла во двор и по лестнице поднялась в каркасный бассейн. Емкость была на метр заполнена водой. Ребенок прыгнул вниз и захлебнулся. Как только взрослые заметили отсутствие девочки, бросились ее искать. Но нашли во дворе уже тело ребенка. Они пытались откачать ее, но было уже поздно. Не смогла вернуть к жизни малышку и "скорая". Родители девочки находятся в шоковом состоянии.

- Сейчас следователи Кировского отдела СУ СК по Волгоградской области проводят проверку по факту гибели ребенка. Семья характеризуется положительно, о дочке они заботились и оберегали ее, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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