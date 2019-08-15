2019-08-15T08:24:50+03:00
Общество

В Астрахани сын заплатил долг непутевого отца

Приставы списали с карты 100 тысяч рублей
Екатерина МАЛИНИНА
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Астраханец вернул деньги сразу же - через терминал.Астраханец вернул деньги сразу же - через терминал.Фото: Александр ЧЕРНЫХ
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К сожалению, в современном обществе зачастую именно родители вынуждены содержать своих детей. Помогать им даже со своей скромной пенсии. Хотя должно быть все наоборот. К судебным приставам Астрахани поступило исполнительное производство в отношении местного жителя. С него необходимо взыскать 100 тысяч морального вреда. Но вся загвоздка была в том, что ответчик находился в тюрьме, куда сел за преступление (по которому и взыскивали долг).

Судебные приставы направились по адресу регистрации должника – вдруг там находились ценные вещи, которые можно арестовать. Дверь в квартиру открыл сын. Он удивился визиту госслужащих. Но не стал выгонять за дверь, как некоторые делают, а выслушал. Когда он понял, что отец должен крупную сумму денег, и то небольшое имущество, что у его старика было, могут отобрать, он решил заплатить за него. Через терминал безналичной оплаты он внес необходимую сумму, тем самым освободив родственника от финансового дамоклова меча.

ИСТОЧНИК KP.RU

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