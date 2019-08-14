2019-08-14T21:57:21+03:00
Общество

Волгоградцам вернули 12 миллионов рублей за некачественные товары и услуги

С начала года в суды подано 128 исковых заявлений о защите прав граждан
Наталья ГЛАЗУНОВА
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К сожалению, волгоградцы часто сталкиваются с некачественными товарами в магазинах и с плохо оказанными им услугами. Поэтому у волгоградских инстанций по защите прав потребителей работы невпроворот. Только в 2019-м году специалисты муниципалитетов подготовили более 1,2 тысячи претензий, в суды подали128 исковых заявлений о защите прав граждан. Такую статистику приводят в областной администрации.

И, надо сказать, что эта работа приносит свои плоды: более 12,3 миллиона рублей взыскали в пользу волгоградских потребителей в первом полугодии 2019 года.

- Взыскано порядка 3,8 миллиона рублей компенсаций за причиненный материальный ущерб - это почти в 1,7 раз больше, чем за аналогичный период 2018 года. Сумма неустоек превысила 2,5 миллиона рублей. Кроме того, нерадивые продавцы заплатили более 1,8 миллиона рублей штрафов за то, что не захотели удовлетворять требования потребителей в добровольном порядке, - отмечают в региональном комитете промышленности и торговли.

Кстати, жалуются волгоградцы чаще всего на нарушения в сфере торговли (доля обращений составила 73% от общего числа), на некачественные услуги ЖКХ - 9,5% жалоб, и на бытовые услуги - 7%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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