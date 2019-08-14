2019-08-14T21:40:22+03:00
Общество

Камиль Ларин показал детское фото с отцом из Волгограда

А еще артист рассекретил свой первый волгоградский театральный квартет
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Камиль часто вспоминает волгоградское детство с особой теплотой.Камиль часто вспоминает волгоградское детство с особой теплотой.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Это сейчас Камиль Ларин - известный актер, телеведущий, заслуженный артист, а пятьдесят лет назад это был обыкновенный мальчишка из простой волгоградской семьи. Именно в Волгограде он сделал свои первые шаги на сцене. И теперь с особой теплотой вспоминает об этом, выкладывая на страничке в инстаграме старые фото из семейного архива. И, кстати, именно в Волгограде квартет стал излюбленным форматом для Камиля.

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Камиль Ларин: Квартет ещё с детства, а потом и в студенчестве был и остаётся моим комфортным числом в составе участников
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«Квартет ещё с детства, а потом и в студенчестве был и остаётся моим комфортным числом в составе участников! Сообразим на троих - это конечно, неплохо, но в четвером гораздо веселее! Мои энерготехнические друзья и члены студенческого театра эстрадных миниатюр: Андрей Васильев, Валерий Завьялов и Валерий Касьянов», - знакомит своих поклонников Камиль с первым квартетом, в котором он играл, обучаясь в волгоградском энергетическом колледже.

А вот и волгоградский дворик, где вырос будущий артист. На фотографии ему чуть больше года.

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Малыш Камиль Ларин на руках у отца Шамиля в Волгограде.
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«Моей младшей дочери недавно исполнилось 2 года и она старше меня на этой фотографии! Как же было надежно и радостно на руках моего отца Шамиля!!!! Детство!», - подписал черно-белый снимок Камиль Ларин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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