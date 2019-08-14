2019-08-14T21:44:50+03:00
Спорт

«Ротор» выиграл у «Нефтехимика» и возглавил ФНЛ

Матч с командой из Нижнекамска закончился со счетом 1:2 в пользу сине-голубых [видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото с сайта ФК "Ротор".Фото с сайта ФК "Ротор".
Изменить размер текста:

Победный марш «Ротора» уже, кажется, не остановить. Сегодня, 14 августа, сине-голубые зачислили на свой счет еще одну победу - в матче 8-го тура ОЛИМП-Первенства ФНЛ они разгромили в Казани «Нефтехимик». Матч закончился со счетом 1:2 в нашу пользу.

Волгоградцы, хоть и играли в гостях на выезде, но на поле чувствовали себя, как дома. Буквально с первых минут они ринулись в атаку, не давая сопернику даже прийти в себя. На 5-й минуте Саная пробил по воротам, но угодил в руки голкиперу. На 13-й минуте Хомуха хорошо ударил с углового, но мяч прошел чуть выше сетки. На 18-й минуте опять бил Саная, и снова мимо. Но все-таки сине-голубые смогли пробить оборону соперника: на 43-й минуте Султонов забивает дальним ударом. Гол! Счет открыт.

Во-втором тайме, игроки команды из Нижнекамска попытались перехватить инициативу, но науже на 48-й минуте Анзор Саная удвоил преимущество волгоградцев. Он почти в упор расстрелял вратаря «Нефтехимика» и счет стал 0:2.

После такого успеха подопечные Игоря Меньщикова немного расслабились, хотя тренер и сделал ряд замен, чтобы оживить игру. Но на 80-й минуте пропустили. Денис Макаров «размочил» счет на табло - 1:2. С таким результатом матч и закончился.

Видео победных голов в матче Ротор-Нефтехимик 14 августа 2019.

Эта победа вывела «Ротор» на первое место в турнирной таблице ФНЛ. И подвинуть волгоградцев с лидерской позиции теперь может только московское «Торпедо» и то, если победит с крупным счетом.

А "Ротор" проведет следующий матч на "Волгоград Арене". 18 августа волгоградцам будет противостоять ФК "Шинник" (Ярославль). Все на футбол!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волгоградцам вернули 12 миллионов рублей за некачественные товары и услуги
Камиль Ларин показал детское фото с отцом из Волгограда
Детской поликлинике Волгограда купили новый рентген-аппарат
Ядовитые пауки каракурты покусали уже 12 волгоградцев
В Волгограде загорелся ресторан "Франт Эль"
В Волгоградской области каждый третий житель - пенсионер
Волгоградцу, дважды севшему за руль пьяным, дали 250 часов обязательных работ
В Астрахани судят чиновника, который не помог жильцам аварийного дома
Волгоградцев просят помочь мальчику, которому оторвало ручку в ДТП на Волжской ГЭС
В Волгограде скончался бывший депутат облдумы
На Волжской ГЭС увеличат сбросы воды
Волгоградку, задушившую сына-младенца, отправят в психиатрическую больницу
В Волгограде спортивную площадку с Ткачева перенесут к школе №84
Лекарство только через суд: онкобольной несколько месяцев добивался бесплатного препарата в аптеках