Детской поликлинике Волгограда купили новый рентген-аппарат

СЕГОДНЯ 19:18 2019-08-14T19:18:07+03:00

Это первая девяти диагностических установок, которые поступят в медучреждения региона до октября 2019 года

Изменить размер текста: A A

Каждый новый аппарат в волгоградской поликлинике - это не просто рядовое сообщение от властей, это очередной шаг на пути к нашему здоровью. А, когда современное оборудование появляется в детском медучреждении - вдвойне радостно. Вот такой радостной вестью может похвастаться детская поликлиника №1 Краснооктябрьского района Волгограда: здесь установили новый современный цифровой рентген-аппарат.

- Это первая девяти диагностических установок, которые поступят в медучреждения региона до октября, - отмечают в региональном управлении здравоохранения. - Остальные восемь поступят в детскую поликлинику № 2 Волжского, детские поликлиники Волгограда № 3, 5 и 6, детскую больницу №1 Волгограда, детскую горбольницу Михайловки, Камышина и Волжского.

Говорят, преимущество такого цифрового аппарата в том, что оно снижает лучевую нагрузку на пациентов, увеличивает число обслуживаемых пациентов. И еще одно новшество: результаты таких исследований будут сразу вноситься в единую информационную систему, к которой подключены все медучреждения региона. А это значит, что при переходе из одной больницы в другую человеку не надо будет брать с собой рентгеновские снимки.

Всего в 2019 году планируют закупить 192 единицы современного оборудования, которое поступит в 17 детских медучреждений региона.

ИСТОЧНИК KP.RU