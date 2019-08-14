Ядовитые пауки каракурты покусали уже 12 волгоградцев
В последний месяц все чаще в соцсетях появляются сообщения от волгоградцев о пауках каракуртах, которых находят то в квартире, то в подъезде, то в подсобке магазина… На самом деле относиться к таких «находкам» надо очень и очень осторожно. Ведь это один из самых ядовитых пауков на планете. А в Волгоградской области от его укуса пострадали только в этом году уже 12 человек, в том числе и два ребенка. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в ГУЗ «ГКБСМП № 25». Всех пострадавших привезли в это больницу - в Центр острых отравлений.
Медики предупреждают: сезон ядовитых пауков сейчас в разгаре. Поэтому волгоградцам следует быть предельно аккуратными и осторожными особенно на природе и при работе на садовых участках.
- Смертельные исходы после укусов каракурта возможны крайне редко и только в тех случаях, когда пострадавшие не получают медицинской помощи. Поэтому следует незамедлительно обратиться в ближайшее медучреждение, или вызвать «скорую», - настаивают в больнице №25.
ВАЖНО!
Какие симптомы отравления? - на месте укуса возникает жгучая боль через 15 -20 минут распространяется на соседние части тела и органы;
- через 20 - 40 минут появляется озноб, боли в груди, животе и особенно в конечностях, а также чувство жжения во всем теле;
- развивается резкая слабость, иногда лишающая больного возможности самостоятельно передвигаться;
- появляется сильное возбуждение и, что особенно характерно, страх смерти;
- затрудняется дыхание, пульс становится частым, кровяное давление вначале повышается;
- через три часа появляются судороги нижних и верхних конечностей;
- через четыре-пять часов появляется тошнота, рвота, напряжение прямых мышц живота и запор.
Заболевание длится от трех до десяти дней.
ИСТОЧНИК KP.RU