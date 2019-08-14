Ядовитые пауки каракурты покусали уже 12 волгоградцев

СЕГОДНЯ 18:54 2019-08-14T18:54:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В последний месяц все чаще в соцсетях появляются сообщения от волгоградцев о пауках каракуртах, которых находят то в квартире, то в подъезде, то в подсобке магазина… На самом деле относиться к таких «находкам» надо очень и очень осторожно. Ведь это один из самых ядовитых пауков на планете. А в Волгоградской области от его укуса пострадали только в этом году уже 12 человек, в том числе и два ребенка. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в ГУЗ «ГКБСМП № 25». Всех пострадавших привезли в это больницу - в Центр острых отравлений.

Медики предупреждают: сезон ядовитых пауков сейчас в разгаре. Поэтому волгоградцам следует быть предельно аккуратными и осторожными особенно на природе и при работе на садовых участках.

- Смертельные исходы после укусов каракурта возможны крайне редко и только в тех случаях, когда пострадавшие не получают медицинской помощи. Поэтому следует незамедлительно обратиться в ближайшее медучреждение, или вызвать «скорую», - настаивают в больнице №25.

ВАЖНО!

Какие симптомы отравления? - на месте укуса возникает жгучая боль через 15 -20 минут распространяется на соседние части тела и органы;

- через 20 - 40 минут появляется озноб, боли в груди, животе и особенно в конечностях, а также чувство жжения во всем теле;

- развивается резкая слабость, иногда лишающая больного возможности самостоятельно передвигаться;

- появляется сильное возбуждение и, что особенно характерно, страх смерти;

- затрудняется дыхание, пульс становится частым, кровяное давление вначале повышается;

- через три часа появляются судороги нижних и верхних конечностей;

- через четыре-пять часов появляется тошнота, рвота, напряжение прямых мышц живота и запор.

Заболевание длится от трех до десяти дней.

ИСТОЧНИК KP.RU