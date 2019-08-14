В Волгограде загорелся ресторан Франтель

СЕГОДНЯ 18:24 2019-08-14T18:39:13+03:00

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«Франтель горит!» - сообщения о пожаре в одном из самых известных ресторанов Волгограда быстро разлетелись по соцсетям. Случилось это вечером 14 августа. Очевидцы тут стали выкладывать в сети фото, на которых здание охвачено огнем. Пожар, как выяснилось, вспыхнул в ресторане, расположенном по улице Замлячки.

- Сообщение о пожаре поступило диспетчеру примерно в 18.30. На место ЧП оперативно прибыли пожарные расчеты 1 отряда. Загорелись вещи б/у в одном из технических помещений здания, огонь успел охватить площадь всего 8-10 квадратных метров. В считанные минуты - к 18.51 - пожар был потушен. По предварительным данным погибших и пострадавших нет. Информация уточняется, - сообщают "КП-Волгоград" в ГУ МЧС по Волгоградской области.

Действительно благо, что пожарная часть находится как раз неподалеку от ресторана, и спасатели прибыли на место очень быстро. Причину возгорания выяснят специалисты.

ghest_vlg В Волгограде горит ресторан Франтель

ИСТОЧНИК KP.RU