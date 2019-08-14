В Волгоградской области каждый третий житель - пенсионер

СЕГОДНЯ 17:58 2019-08-14T17:58:35+03:00

Пенсионеров в регионе становится все больше, молодежь уезжает в другие регионы. Фото: Алексей ФОКИН

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С демографией в Волгоградской области настоящая беда: смертность превышает рождаемость, молодежь уезжает из региона в поисках лучшей жизни… С такими темпами скоро нашу область можно будет называть «пенсионной». Уже в регионе 759,7 тысяч человек - пенсионеры. А, если учесть, что в Волгоградской области всего то проживает 2,5 миллиона людей, то пенсионер у нас уже каждый третий. Такие данные «КП-Волгоград» предоставили в Волгоградстате.

Соответственно, этот факт существенно влияет и на экономику региона и на показатели доходов населения. По данным этого же управления статистики, средний размер пенсии в области на 1 июля 2019 года составил 13361,4 рубля.

Если вернуться в данным на начало 2019 года, то в январе этот средний размер пенсии составлял 13316,4 рубля. Как видите, за полгода сумма увеличилась аж на 45 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU