Волгоградцу, дважды севшему за руль пьяным, дали 250 часов обязательных работ

СЕГОДНЯ 17:45 2019-08-14T17:45:07+03:00

Кроме того, парня лишили на 2 с половиной года права садиться за руль

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Есть водители, для которых правила дорожного движения, кажется, вообще не писаны. Их наказывают, штрафуют, а они нарушают вновь и вновь. Так в марте 2019-го сотрудники ДПС ГИБДД остановили в Иловлинском районе мотоциклиста, который подозрительно ехал по дороге. И не зря: оказалось, что водитель пьян. Проверили документы, и выяснилось, что этого мужчину, по фамилии Димитров, ловят выпившим за рулем уже не в первый раз. В 2016-м его даже осудили за вождение в нетрезвом виде. Тогда суд лишил его права управления транспортом на полтора года.

Однако, ушлый волгоградец, каким-то образом умудрился не сдать свое водительское удостоверение. Он продолжал ездить на своем мотоцикле. Более того, это не остановило его от повторения «геройств».

Иловлинский суд признал Димитрова виновным и лишил его права управления транспортными средствами уже на два с половиной года. А, чтобы мужчина осознал свою вину, назначил ему 250 часов обязательных работ. Недаром ведь считается, что труд облагораживает и исправляет человека.

Но адвокат обвиняемого посчитал такое наказание слишком суровым и подал апелляцию. Волгоградский областной суд, проверив материалы дела, не нашел нарушений и оставил приговор в силе.

ИСТОЧНИК KP.RU