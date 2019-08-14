В Астрахани судят чиновника, который не помог жильцам аварийного дома

СЕГОДНЯ 17:17 2019-08-14T17:17:58+03:00

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Кажется, что в Астрахани на аварийном жилье и переселенцах зарабатывали все. Под уголовные дела попали уже десятки чиновников всех рангов. Вот еще одного отправили на скамью подсудимых. Речь идет о бывшем начальнике отдела по работе с населением администрации Кировского района Астрахани. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

Как рассказали «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области, именно из-за этого чиновника люди упустили свой шанс переселиться из своего аварийного дома, расположенного по улице Лычманова. Эта многоэтажка постройки 1917 года уже рассыпается на глазах. Семь лет - с 2012 по 2019-й - жильцы просили этого «чинушу» обратить внимание на их беду, не единожды ходили на прием с мольбами и просьбами о помощи, а он вместо этого послал их самостоятельно собирать пакет документов, необходимый для того, чтобы их дом признали аварийным. Но эти документы стоят немалых денег, которых у людей просто не оказалось. В итоге дом так и не попал в реестр многоквартирных домов и помещений, признанных в установленном законом порядке непригодными для проживания.

- Это повлекло существенное нарушение конституционных прав проживающих в нем граждан. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - уточняют в СУ СК по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU