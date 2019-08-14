2019-08-14T17:02:26+03:00
Общество

Волгоградцев просят помочь мальчику, которому оторвало ручку в ДТП на Волжской ГЭС

Шестилетнему Костику срочно требуется дорогостоящий протез
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Костя вместе с братом и мамой были в "Шевроле", в которое на полной скорости лоб в лоб врезался виновник аварии.Костя вместе с братом и мамой были в "Шевроле", в которое на полной скорости лоб в лоб врезался виновник аварии.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Жуткая авария, которая произошла 3 августа на мосту Волжской ГЭС, до сих пор стоит перед глазами тех, кто видел последствия столкновения. ДТП, которое унесло жизни молодой пары - парня и его девушки, и оставило калекой шестилетнего мальчишку по имени Костя. Ребенку оторвало ручку. Сегодня, в соцсетях появился пост, в котором близкие и друзья обратились к неравнодушным землякам за помощью:

«У наших хороших друзей произошла беда: они попали в аварию. В машине находилась мама и двое детей (они ехали в «Шевроле», в которое и врезалась лоб в лоб на встречной полосе ВАЗ четырнадцатой модели, - примечание автора). Сильнее всех пострадал шестилетний Костя: ему оторвало руку, он до сих пор под наблюдением врачей.

Мальчик занимался фигурным катанием, был активным, весёлым, в этом году он должен был пойти в школу. В один момент жизнь всей семьи изменилась... Сейчас ему и всей семье требуется психологическая и материальная помощь. Стоит вопрос о протезировании, а это очень сложный и дорогостоящий процесс. Давайте сделаем доброе дело: поможем хорошим людям, которые оказались в очень сложной ситуации!!!»

ВАЖНО!

Карта папы Костика 4276 1100 1531 3287 - Александр Викторович Федотов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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