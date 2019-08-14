2019-08-14T16:29:19+03:00
Общество

В Волгограде скончался бывший депутат облдумы

Не стало Александра Максимова
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Волгограде умер бывший депутат областной думы - Александр Максимов. Некролог сегодня, 14 августа, опубликовали на сайте регионального парламента.

Александр Валентинович был депутатом еще самого первого созыва облдумы, которую избрали в 1993 году. В том составе было всего 32 человека, среди них и Максимов. Он возглавлял постоянную комиссию по социальным вопросам и защите граждан. После окончания депутатской каденции долгое время работал в администрации региона.

- Депутаты Волгоградской областной Думы пяти созывов и сотрудники аппарата выражают глубокие соболезнования и слова поддержки родным и близким Александра Валентиновича Максимова, - гласит сообщение на сайте облдумы. - Оборвалась жизнь замечательного и очень яркого человека. Его всегда отличали высокий профессионализм, талант организатора и управленца, неравнодушное отношение к людям. Светлая память об этом искреннем, отзывчивом и открытом человеке навсегда сохранится в наших сердцах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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