На Волжской ГЭС увеличат сбросы воды

СЕГОДНЯ 15:50 2019-08-14T15:50:57+03:00

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Паводок в этом году был маловодный. Сбросы едва дотянули до 25 тысяч кубометров в секунду и задержали всего на неделю. Как объяснили официальные лица, причина в отсутствие воды в верховьях. Сухая осень и малоснежная зима привели к тому, что водохранилища оказались пусты. В Волго-Ахтубинскую пойму вода зайти успела. Ее постарались там удержать. Но многие ерики и озера так и не наполнили влагой. Но больше волгоградцев на чиновников и энергетиков ругались астраханцы. К ним воды пришло совсем уж мало. И даже небольшая подпитка летом не дала желаемых результатов. Рыба задыхалась в мелкой воде. Интернет заполонили многочисленные ролики экологической катастрофы.

Сейчас Волжская ГЭС сбрасывает 5-5,5 тысяч кубометров в секунду. Но с 16 августа объемы увеличат на 300 кубометров в секунду.

- С учётом складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановки и предложений водопользователей сбросы воды с Волгоградского гидроузла составят 5600-5900 куб. м/с, - сообщает служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

Правда, как горько замечают сами астраханцы, мертвой рыбе от этого уже ни жарко, ни холодно.

ИСТОЧНИК KP.RU