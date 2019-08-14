2019-08-14T15:59:07+03:00
Происшествия

Волгоградку, задушившую сына-младенца, отправят в психиатрическую больницу

Женщина не хотела второго ребенка
Екатерина МАЛИНИНА
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Женщину ждет принудительное лечение.Женщину ждет принудительное лечение.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Жуткое убийство младенца произошло в ночь с 3 на 4 марта. 26-летняя волгоградка задушила своего 9-месячного ребенка.

Женщина за несколько дней до этого приехала из Фролово, где жила с матерью, трехлетней дочкой и новорожденным малышом. Она оставила старшего ребенка на родственницу и сама отправилась в Волгоград. В областном центре молодая мать сняла квартиру на сутки, продала коляску, а затем задушила свою кроху. Тело выбросила на мусорку. На утро волгоградка отправилась к подруге в Волжский, у которой было шестеро детей. Она подарила ей пеленки-распашенки своего убитого ребенка. Когда та стала расспрашивать, а где же ее сынок, ответила – умер: мол, уронила в ванной, не удержала.

Следователям она пояснила, что не хотела второго ребенка – денег и на дочку не хватае. Но на нее давила мать, пришлось родить. Он ей стал сильно мешать, поэтому она от него избавилась.

- Женщине назначили психиатрическую экспертизу, которая показала, что у обвиняемой – расстройство личности. А это значит, что ее будут принудительно лечить после того, как суд решит ее участь, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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