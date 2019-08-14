2019-08-14T13:11:30+03:00
Общество

В Волгограде спортивную площадку с Ткачева перенесут к школе №84

На ее месте будет крытый спорткомплекс для школы олимпийского резерва
Екатерина МАЛИНИНА
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На месте площадки построят большой закрытый спорткомплекс. Фото: мэрияНа месте площадки построят большой закрытый спорткомплекс. Фото: мэрия
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В городе появляется все больше мест, где можно заниматься спортом и не тратить на это деньги. Постарался и фонд Елены Исинбаевой, и один из спортивных магазинов, и мэрия, которая разместила несколько подобных мест по городу. Но на улице Ткачева, где занимались спортом многие жители микрорайона, начали демонтировать многофункциональную площадку. Многие пытались встать на защиту такой полезной инфраструктуры, но им объяснили, что объект не сносят, а переносят. Теперь он будет располагаться у школы №84. На ней будут тренироваться местные ученики: мини-футболом, баскетболом, теннисом. А во внеурочное время смогут подкачать мышцы все желающие.

Ну а на ее месте появится современный крытый спорткомплекс для воспитанников школ олимпийского резерва. Его площадь составит 855 и заниматься там смогут более 400 будущих чемпионов. Причем вкладываться в строительство будет и государства и частный бизнес.

ИСТОЧНИК KP.RU

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