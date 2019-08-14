2019-08-14T12:46:35+03:00
Общество

Лекарство только через суд: онкобольной несколько месяцев добивался бесплатного препарата в аптеках

Прокуратура помогла восстановить его права
Екатерина МАЛИНИНА
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Бесплатные лекарства дали после суда.Бесплатные лекарства дали после суда.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Онкология для многих приговор. Потому жизнь меняется не только у больного, но и у всех родных и близких. На лечения тратятся сотни тысяч рублей. По закону, лечение раковых пациентов бесплатное. Но даже при наличии рецепта от врача, не всегда можно получить нужное лекарство. Огонь и воду пришлось пройти инвалиду 2 группы, страдающему онкозаболеванием, прежде чем, принести домой упаковку лекарств. Лечащий доктор выписал волгоградцу рецепт. Но когда пациент пришел в аптеку, ему сказали, что препарата нет, приходите позже. Но и позже жизненно важного лекарства на складе не оказалось. Покупать за свои у инвалида возможности не было, поэтому он написал жалобу в прокуратуру.

Сотрудники ведомства поддержали мужчину и направили в Ворошиловский районный суд иск к Комитету здравоохранения Волгоградской области. Ведь именно это учреждение курирует вопрос поставки медикаментов в регион. Только после того, как суд постановил выдать, волгоградец получил необходимый препарат

ИСТОЧНИК KP.RU

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