2019-08-14T12:07:00+03:00
Общество

Жадность сгубила: в Астрахани сняли на видео щуку, подавившуюся сомом

Хищница задохнулась во время обеда
Екатерина МАЛИНИНА
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Щука пролежала на берегу в таком положении не один день.Щука пролежала на берегу в таком положении не один день.Фото: Юлия ЕРМАКОВА
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Рыбаки любят байки. Кто-то поймал леща на пять килограммов, у кого-то сорвался судак на 10, а кто-то зажарил сома на два метра. Бывают на рыбалке и курьезы. В паблике «Астраханская рыбалка и охота выложили видео» появилось веселое видео. На нем нет Петросяна или Камеди клаб. На нем показана обычная нечеловеческая жадность. Астраханский рыбак заснял дохлую щуку из-за рта которой торчит хвост сома. Видимо, хищница позарилась на слишком крупную для себя добычу: голову сцапала, а вот тушка застряла в горле и перекрыла дыхание. От того несчастная и померла.

Астраханцы в качестве трофея находку забирать не стали, а поскорее постарались ретироваться от этого берега. Ведь запашок от рыбы стоял уже весьма ощутимый. Оператор даже поперхнулся.

Щука подавилась сомом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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