Приставы ошибочно повесили на 72-летнюю волгоградку долг за коммуналку

СЕГОДНЯ 10:52 2019-08-14T11:00:13+03:00

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В этой запутанной истории разбирались все – полиция, прокуратура и даже уполномоченный по правам человека Волгоградской области. А закрутилась она в 2018 году, когда 72-летняя пенсионерка Лидия Александровна получило письмо от судебных приставов. В нем было сказано о долге в размере 12 721 рублей за коммунальные услуги по отоплению. Но никаких долгов у женщины не было.

Вопреки всему, после судебного приказа со счета волгоградки списали почти тринадцать тысяч рублей в пользу ресурсоснабжающей организации. Сумма для женщины немаленькая, поэтому она стала разбираться. Помог ей омбудсмен Валерий Ростовщиков.

- Обнаружилось, что Лидия Александровна действительно не является должником по исполнительному производству, а с реальным должником ее объединяет одинаковая фамилия, имя, отчество и дата рождения. При этом место рождения и адрес регистрации по месту жительства не совпадали, - рассказали в пресс-службе волгоградского омбудсмена.

Деньги женщине вернули сразу после того, как ситуация прояснилась.

ИСТОЧНИК KP.RU