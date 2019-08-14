2019-08-14T11:00:13+03:00
Общество

Приставы ошибочно повесили на 72-летнюю волгоградку долг за коммуналку

Со счета женщины списали почти 13 тысяч рублей
Юлия Данильченко
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пенсионерка вернула свои деньги после обращения к омбудсмену.Пенсионерка вернула свои деньги после обращения к омбудсмену.Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В этой запутанной истории разбирались все – полиция, прокуратура и даже уполномоченный по правам человека Волгоградской области. А закрутилась она в 2018 году, когда 72-летняя пенсионерка Лидия Александровна получило письмо от судебных приставов. В нем было сказано о долге в размере 12 721 рублей за коммунальные услуги по отоплению. Но никаких долгов у женщины не было.

Вопреки всему, после судебного приказа со счета волгоградки списали почти тринадцать тысяч рублей в пользу ресурсоснабжающей организации. Сумма для женщины немаленькая, поэтому она стала разбираться. Помог ей омбудсмен Валерий Ростовщиков.

- Обнаружилось, что Лидия Александровна действительно не является должником по исполнительному производству, а с реальным должником ее объединяет одинаковая фамилия, имя, отчество и дата рождения. При этом место рождения и адрес регистрации по месту жительства не совпадали, - рассказали в пресс-службе волгоградского омбудсмена.

Деньги женщине вернули сразу после того, как ситуация прояснилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде спортивную площадку с Ткачева перенесут к школе №84
Лекарство только через суд: онкобольной несколько месяцев добивался бесплатного препарата в аптеках
Жадность сгубила: в Астрахани сняли на видео щуку, подавившуюся сомом
Волгоградки готовы работать за копейки там, где мужчина не встанет с дивана
Полицейского из Астрахани осудили на полтора года за издевательство над бизнесменом
Астраханец устроил бокс с полицейским и может сесть на пять лет
В Волгограде зять зверски убил тещу из-за ее отказа продавать квартиру и делить с ним деньги
Под Волгоградом в опрокинувшемся внедорожнике пострадала 11-летняя девочка
Селяне из Волгоградской области тратят на жизнь в 1,2 меньше, чем горожане
На юге Волгограда сбили двух велосипедистов
Волгоградцы пожаловались на плохое питание в девяти детсадах
В Волгограде карманница орудовала в больницах
Идем на рекорд: в Волгограде силачи попытаются сдвинуть 25-тонный автобус с людьми
Дольщики получат квартиры в ЖК «Адмиралтейский» в 2020 году
В Волгограде на ночь перекроют движение по улице Ангарской
В Волгограде будут ремонтировать набережную Высоцкого
Оборудование волгоградского «Химпрома» продали в пять раз дешевле, чем просили
Пара шесть лет ждала ребенка, а получила сразу трех: В Астрахани родилась первая за год тройня
Дагестанцу дали 17 лет за убийство таксиста-пенсионера
«Ротор» осенью заплатит 18 миллионов за охрану и контролеров на «Волгоград Арене»
Из Камышина в Волгоград на вертолете доставили девочку в коме после отравления