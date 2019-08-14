Волгоградки готовы работать за копейки там, где мужчина не встанет с дивана

СЕГОДНЯ 10:50 2019-08-14T10:50:01+03:00

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Если бы феминистки прочитали результаты исследования «Авито работа», то точно закидали бы волгоградок тухлыми помидорами. За несолидарность и женскую мягкотелость. А дело вот в чем. Эксперты изучили все резюме, которые размещаются у них на сайте. И оказалось, что женщины менее требовательны, чем мужчины. Запрос в зарплате у них на порядок ниже, чем у противоположного пола. Например, они готовы работать в сфере продаж за 22 тысячи рублей, мужчина ниже, чем за 27 не пойдет, в строительстве разрыв еще больше. Дама будет пахать маляром за 28 тысяч, а кавалер не меньше, чем за 36. Место логистика волгоградка оценивает в 24 тысячи, волгоградец – в 32.

Показывает неравенство полов и количество самих резюме. Женщины все реже ищут работу, освобождая место мужским анкетам. Причем многие специальности остаются сугубо мужскими. Очень редко ищут местечко дамы в сфере строительства, производства, транспорта. Мало запросов и на работу без опыта. А вот в сфере продаж для дам много предложений, а от них достаточно запросов.

Откуда такой гендерный дисбаланс, исследователи не объясняют. Возможно, все дело в менталитете или в обществе, изначально ориентированном на мужчин.

ИСТОЧНИК KP.RU