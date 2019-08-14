2019-08-14T10:38:38+03:00
Происшествия

Полицейского из Астрахани осудили на полтора года за издевательство над бизнесменом

Бывшему правоохранителю дали полтора года колонии
Юлия Данильченко
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Кировский районный суд Астрахани вынес приговор в отношении 31-летнего бывшего сотрудника Центра по противодействию экстремизму УМВД. Того обвинили по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств». Преступление, совершенное осужденным и его напарником, случилось в конце февраля 2019 года.

- Оперуполномоченные полиции под видом осуществления розыскных мероприятий прибыли в один из торговых павильонов рынка «Славянка», где осуществлял свою предпринимательскую деятельность местный житель. Полицейские незаконно применили к нему насилие, а затем надели на него наручники и против его воли посадили в автомобиль, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе СУ СУР по Астраханской области.

Как рассказал потерпевший в суде, электрошокер применяли и в отделе полиции. Это было доказано в ходе расследования. Осужденный до приговора пошел на сотрудничество, а дело в отношении его напарника выделили в отдельное производство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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