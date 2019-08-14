2019-08-14T10:25:32+03:00
Происшествия

Астраханец устроил бокс с полицейским и может сесть на пять лет

Пьяный мужчина поскандалил с соседкой
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
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Для 57-летнего жителя города Нариманов даже понедельник мог стать праздником. Все зависело от количество выпитого. 29 июля мужчина в радостном настроении прогуливался по улочкам родного города. Но неожиданно заметил соседку. Поначалу, алкоголик пытался с ней флиртовать, затем решил потребовать добавки за свои комплименты, а когда та пыталась уйти, перегородил ей дорогу. Терпение этой астраханки с ангельским характером было не безгранично, она вызвала наряд полиции.

Стражи порядка сопроводили настырного кавалера в отдел полиции. К этому моменту мужчина начал трезветь, и окружающая его действительность показалась ему серой и убогой, а перспектива отсидеть 15 суток в каталажке – неприемлемой. Поэтому он решился на поединок. Правда, соперника предупредить забыл. Так что левый хук в лицо был для близстоящего полицейского очень неожиданным. Но продолжить бой ему не дали рефери-силовики – слишком много нарушений со стороны «бойца». Они надели на мужчину наручники и препроводили в камеру.

- В отношении астраханца возбудили уголовное дело по статье: применение насилия в отношении представителя власти. Ему грозит до 5 лет лишения свободы, - сообщили «КП-Волгоград» в УМВД по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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