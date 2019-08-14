2019-08-14T10:24:12+03:00
Происшествия

В Волгограде зять зверски убил тещу из-за ее отказа продавать квартиру и делить с ним деньги

Мужчина пытался зарезать и сына-инвалида погибшей, но тому удалось вырваться
Юлия Данильченко
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Мужчина хотел большую часть денег от продажи недвижимости потратить на строительство своего домаМужчина хотел большую часть денег от продажи недвижимости потратить на строительство своего домаФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Семейная драма разыгралась в одной из квартир Центрального района Волгограда, где 13 августа и нашли тело 70-летней женщины с множеством ножевых ранений. Ее 44-летний сын-инвалид едва смог отбиться от убийцы. Как выяснили следователи, кровавую расправу над родственниками устроил 41-летний зять погибшей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по двум тяжким статьям – убийство и покушение.

Как установили следователи, в тот день подозреваемый приехал в гости к пенсионерке, чтобы решить вопрос с квартирой. По его логике, женщина должна была продать недвижимость и большую часть средств отдать дочери и зятю. Те планировали погасить долг за купленный земельный участок, а также построить на нем дом. На оставшиеся средства старушке пообещали купить квартирку поскромнее. Такой расклад не устроил владелицу имущества. Мужчина предполагал такой исход и достал подготовленные нож и перчатки.

- Преступник нанес множественные удары в область грудной клетки и спины жертвы, повредив ладони и кисти женщины, которая пыталась спасти свою жизнь. Затем убийца проследовал в комнату, где спал глухонемой мужчина, которого также попытался заколоть ножом, однако натолкнулся на отчаянное сопротивление. Потерпевший смог не только прекратить нападение, но и выбежать на лестничную клетку, где его заметили соседи, вызвавшие карету скорой помощи и сотрудников полиции, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Зять пытался скрыть следы преступления, выбросив улики, а вину свалил на глухого сына погибшей, но убийцу все-таки разоблачили. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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