Под Волгоградом в опрокинувшемся внедорожнике пострадала 11-летняя девочка

СЕГОДНЯ 09:40 2019-08-14T09:42:30+03:00

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За минувшие сутки сразу девять жителей Волгоградской области пострадали в авариях. Самой юной участницей ДТП стала 11-летняя девочка из Октябрьского района. Ее привезли в одну из местных больниц ранним утром 13 августа с различными травмами. Выяснилось, машина, в которой ехала школьница, перевернулась.

- По предварительной информации, в 07-30 часов 68-летний житель Саратова, управлявший автомобилем «Санг Йонг Кайрон», двигаясь по автодороге «Волгоград-Котельниково-Сальск» в сторону Волгограда, не справился с управлением, выехал на обочину с последующим опрокидыванием в кювет, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Водительская ошибка едва не стоила жизни сидевшим в салоне внедорожника пассажирам. Приехавшие на место ДТП врачи «скорой помощи» диагностировали ушибы и травмы не только у девочки, но и у 57-летней женщины. Обеих госпитализировали в медучреждение. По факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU