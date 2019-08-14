2019-08-14T09:24:52+03:00
Общество

Селяне из Волгоградской области тратят на жизнь в 1,2 меньше, чем горожане

Волгоградстат подсчитал расходы жителей региона
Юлия Данильченко
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Волгоградстат подсчитал расходы жителей регионаВолгоградстат подсчитал расходы жителей регионаФото: Олег УКЛАДОВ
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Аналитики Волгоградстата снова посчитали, кто же в Волгоградской области живет лучше – сельские жители или все-таки городские. По большинству критериев победили последние. Эксперты оценивали затраты на основные нужды – продукты питания, медицинские и прочие услуги, а также непродовольственные товары.

- По данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств в 1 квартале 2019 года в Волгоградской области потребительские расходы домашних хозяйств, проживающих в городской местности, были выше потребительских расходов домашних хозяйств, проживающих в сельской местности, в 1,2 раза, - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе ведомства.

Так, на «поесть» волгоградцы потратили в 1,3 раза больше, чем селяне. Что касается различных услуг, то и тут горожане потратились в 1,2 раза больше. Лишь при закупке непродовольственных товаров хуторяне переплатили в 1,1 раза выше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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