2019-08-14T09:11:16+03:00
Происшествия

На юге Волгограда сбили двух велосипедистов

В больницу попали мужчина и девочка-подросток
Екатерина МАЛИНИНА
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Велосипедистам потребовалась помощь врачей.Велосипедистам потребовалась помощь врачей.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Обе аварии с велосипедистами произошли в Красноармейском районе Волгограда с разницей в 40 минут. В 17-20 вторника 46-летний мужчина на «Шкоде» ехал по улице Брестской. Он зацепил машиной 15-летнюю девочку-подростка на велосипеде. Она упала и сильно ударилась. Водитель вызвал «скорую» и сотрудников полиции. Медики доставили ребенка в больницу.

В 16-40 под колеса попал 30-летний мужчина на велобайке. 39-летняя дама на «Ниссане» ехала по улице Саушинской в сторону Панферова. Она слишком поздно увидела велосипедиста, и ей не хватило времени для маневра.

- Пострадавший волгоградец на «скорой» был доставлен в приемный покой медучреждения. Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП. Инспектора выяснят, кто из участников движения аварии нарушил правила, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

Водителей просят быть внимательными к остальным участникам движения, в том числе и велосипедистам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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