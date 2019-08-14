Волгоградцы пожаловались на плохое питание в девяти детсадах

СЕГОДНЯ 08:54 2019-08-14T08:57:29+03:00

В некоторых садах есть нарушения, но в большинстве все в порядке. Фото: Олег УКЛАДОВ

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За последний год родители девяти дошкольных учреждений Волгограда пожаловались на нарушения в сфере питания. Областной Роспотребнадзор провел незамедлительную проверку, под которую попали не только упомянутые в заявлениях детские сады, но и все остальные, в том числе не миновали внимания ведомства и школы.

Специалисты обязательно проверяли сроки годности продуктов, состояние пищеблоков, документацию. Эксперты провели более двух тысяч лабораторных исследований. К сожалению, нарушений все-таки были.

- Управлением проведено более 700 проверок по вопросам организации питания детей и подростков, поставщиков пищевых продуктов и операторов питания. Наиболее часто выявлялись нарушения требований по маркировке продуктов питания, отсутствие полной информации в документах, подтверждающих качество и безопасность пищевых продуктов, нарушения санитарно-технического состояния и дезинфекционного режима в помещениях пищеблока, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе надзорного ведомства.

Там, где не все гладко, навели порядок. Напомним, во всех детсадах области организовано горячее питание. В начальных классах волгоградских школ этот процент достигает 93-ех, а в школах - 83,8%.

ИСТОЧНИК KP.RU