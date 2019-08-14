В Волгограде карманница орудовала в больницах

СЕГОДНЯ 08:30 2019-08-14T08:30:08+03:00

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В полицию Волгограда в последние пару месяцев стали поступать заявления от обворованных волгоградцев. Все они «потеряли» свои кошельки и сотовые, когда приходили в больницу. Стражи порядка по камерам пытались выяснить, кто же это делает. И нашли. Воровкой оказалась 28-летняя женщина. Она уже несколько лет провела в тюрьме за кражи. Весной приехала к родственникам в Волгоград. Нормальную работу даже не искала, сразу же пыталась заработать по-старинке. Промышляла всегда в больницах. Действовала по одной схеме: толкала будто нечаянно жертву, а пока та отвлекалась, вытаскивала ценные вещи из карманов. Пропажу жертва обнаруживала намного позже.

Полученные деньги дамочка тратила на себя и на подарки своим родным. Сейчас пока известно о пяти фактах краж. Скорее всего, их было больше. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ – кража.

ИСТОЧНИК KP.RU