2019-08-13T19:57:31+03:00
Общество

Идем на рекорд: в Волгограде силачи попытаются сдвинуть 25-тонный автобус с людьми

Чемпионат по силовому экстриму пройдет в рамках празднования Дня города
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В прошлом году силачи тоже тягали в Волгограде автобус, но без пассажиров.В прошлом году силачи тоже тягали в Волгограде автобус, но без пассажиров.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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В этом году на День города, который пройдет 31 августа и 1 сентября, власти обещают массу сюрпризов. Все-таки Волгограду исполняется 430 лет - круглая дата. Необычным будут даже, казалось бы, традиционные мероприятия, например такие, как чемпионат России по силовому экстриму «Сталинградская битва». В этом году он тоже будет - 31 августа. Будут и стандартные испытания для силачей: толчок бревна в 150 килограммов, «коромысло», «карусель» и другие. Но будет и нечто удивительное.

- Самые сильные люди России попытаются установить новый рекорд в буксировке автобуса весом 25 тонн, в котором будут находиться зрители. Сделать это надо будет за 60 секунд. До сих пор ни один из силачей России не сдвигал автотранспорт подобного веса, - приоткрывают завесу тайны в администрации Волгограда.

Среди участников чемпионата силачи из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Красноярска, Омска, Севастополя, Екатеринбурга, Владивостока и других городов страны. Многие из них неоднократно становились чемпионами России, Европы и мира. Главным судьей соревнований в Волгограде станет Михаил Кокляев - сильнейший человек России, обладатель абсолютного рекорда России в становой тяге — 417.5 кило.

Соревнования русских богатырей пройдут с 18.00 до 21.00 на нижней террасе набережной.

А после чемпионата - в 21.00 - молодежная дискотека «VOLGOGRAD FEST».

С полной программой празднования Дня города вы можете ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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