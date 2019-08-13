Дольщики получат квартиры в ЖК «Адмиралтейский» в 2020 году

СЕГОДНЯ 19:38 2019-08-13T19:38:50+03:00

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Хорошая новость для дольщиков ЖК «Адмиралтейский»: к 2020 году их дома обещают наконец-то достроить и люди все-таки получат свои долгожданные квартиры. В этом их сегодня, 13 августа, заверил во время визита в Красноармейский район Волгограда глава региона Андрей Бочаров.

Напомним, ЖК «Адмиралтейский» начали возводить еще в 2013 году, потом работы на стройке, как и на многих других новостройках в Волгограде, застыли. Компания-застройщик обанкротилась и сотни дольщиков пополнили число обманутых.

- На днях мы заключили соглашение, защищающее права 300 дольщиков, - компания «СЗ «Валенсия» должна передать жилье гражданам в 2020 году. Дом находится в высокой степени готовности, и решения, которые мы приняли, позволяют достроить его в эти сроки, - отметил Бочаров, акцентировав внимание на тесном взаимодействии в этом вопросе с инициативной группой дольщиков.

Напомним, в последние годы в регионе смогли достроить и сдать дольщикам 57 многоквартирных домов, которые в свое время оказались брошенными застройщиками.

ИСТОЧНИК KP.RU