2019-08-13T19:38:50+03:00
Общество

Дольщики получат квартиры в ЖК «Адмиралтейский» в 2020 году

Комплекс будет достраивать компания - «СЗ «Валенсия»
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
Изменить размер текста:

Хорошая новость для дольщиков ЖК «Адмиралтейский»: к 2020 году их дома обещают наконец-то достроить и люди все-таки получат свои долгожданные квартиры. В этом их сегодня, 13 августа, заверил во время визита в Красноармейский район Волгограда глава региона Андрей Бочаров.

Напомним, ЖК «Адмиралтейский» начали возводить еще в 2013 году, потом работы на стройке, как и на многих других новостройках в Волгограде, застыли. Компания-застройщик обанкротилась и сотни дольщиков пополнили число обманутых.

- На днях мы заключили соглашение, защищающее права 300 дольщиков, - компания «СЗ «Валенсия» должна передать жилье гражданам в 2020 году. Дом находится в высокой степени готовности, и решения, которые мы приняли, позволяют достроить его в эти сроки, - отметил Бочаров, акцентировав внимание на тесном взаимодействии в этом вопросе с инициативной группой дольщиков.

Напомним, в последние годы в регионе смогли достроить и сдать дольщикам 57 многоквартирных домов, которые в свое время оказались брошенными застройщиками.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Идем на рекорд: в Волгограде силачи попытаются сдвинуть 25-тонный автобус с людьми
В Волгограде на ночь перекроют движение по улице Ангарской
В Волгограде будут ремонтировать набережную Высоцкого
Оборудование волгоградского «Химпрома» продали в пять раз дешевле, чем просили
Пара шесть лет ждала ребенка, а получила сразу трех: В Астрахани родилась первая за год тройня
Дагестанцу дали 17 лет за убийство таксиста-пенсионера
«Ротор» осенью заплатит 18 миллионов за охрану и контролеров на «Волгоград Арене»
Из Камышина в Волгоград на вертолете доставили девочку в коме после отравления
БАНК УРАЛСИБ предлагает предпринимателям и юридическим лицам мгновенную бизнес-карту
99 тысяч нарушений ПДД должны зафиксировать видеоловушки на волгоградских дорогах
Главное не останавливаться: в Волгограде пройдет танцевальный фестиваль
После ссоры с женой астраханца ищут в Волге под Новым мостом
УК наказали на 125 тысяч за квартиру, затопленную канализацией
С острова Сарпинский вывезли 22 тонны мусора
В Волгограде мясокомбинат все-таки накажут за крахмал, сою и камедь в колбасе
Шесть волгоградцев подхватили от клещей болезнь Лайма, семь - лихорадку
В Волгограде мостят тротуар по Казахской напротив медицинского колледжа
Волгоградца оштрафовали за рекламу наркотиков на фасаде здания
Под Астраханью двух братьев сбила иномарка: один школьник при смерти
Пьяная астраханка села без прав порулить на чужой машине и погибла в аварии
Умная «зебра»: волгоградцы увидят сигнал светофора, не поднимая головы
Астраханец похитил своего партнера по бизнесу, вывез его в лес и закопал
За сутки трое детей из Волгограда пострадали в ДТП
В Волгограде коммунальщиков накажут за «холодную» горячую воду
Волгоградец украл три шубы за триста тысяч рублей
В Астрахани загадочные иконы отправили в поликлинику на рентген
Астраханского пенсионера нашли в бассейне с пробитой головой
В Волгоградской области за счет фруктов и овощей снизилась инфляция